Poliția caută un bărbat evadat

Polițiștii maramureșeni caută un bărbat de 28 de ani, după ce acesta ar fi plecat fără permisiune de la un punct de lucru exterior unde era privat de libertate.

Incidentul a fost sesizat miercuri, 19 august, iar polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au început imediat căutările. Mai multe echipaje au fost mobilizate pentru găsirea bărbatului.

Este vorba despre Dorel Do­rin Moldovan, din comuna Coroieni, sat Vălenii Lăpușului.

Poliția le recomandă persoanelor care îl observă sau dețin informații despre locul în care acesta s-ar putea afla să nu îl abordeze, ci să sune imediat la numărul de urgență 112.