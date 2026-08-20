Restricții de circulație pe zona Coșbuc – Unirii

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, începând cu 20 august 2026 și până în 31 octombrie 2026, vor fi executate lucrări la rețeaua de apă și canalizare de pe bulevardul Unirii, pe tronsonul cuprins între girația cu strada George Coșbuc și intersecția cu bulevardul Regele Mihai I.

Lucrările fac parte din obiectivul de investiții ”Extindere rețea canalizare, Reabilitare colector canalizare la Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Baia Mare”. În acest sens, s-au aprobat următoarele măsuri:

– pe bulevardul Independenței, tronsonul cuprins între girația cu strada George Coșbuc și strada Gheorghe Bilașcu, vor fi instituite restricții de circulație pe cele două benzi din dreptul magazinului Cozac, necesare pentru desfășurarea lucrărilor;

– pe bulevardul Independenței, tronsonul cuprins între girația cu strada George Coșbuc și strada Gheorghe Bilașcu, circulația rutieră va fi deviată pe celelalte două benzi, din dreptul magazinului Mamut, unde se vor monta balize, urmând să se desfășoare pe câte o bandă pentru fiecare sens de mers.