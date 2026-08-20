S-a început montarea grinzilor la noul pod de pe bd. Unirii

A început montarea podului peste Săsar de pe bulevardul Unirii din Baia Mare. Astfel, ieri s-a montat prima grindă peste râu, din cele 11 care vor alcătui podul. Au mai fost programate alte patru, iar în cursul zilei de azi se vor monta și restul.

Vestea bună e că în toate fazele de execuție a lucrărilor, constructorul s-a ținut de termenele asumate, ba chiar pe unele lucrări le-a executat înainte de termenul programat, fiind în avans cu șantierul. În aceste condiții, la data de 15 septembrie se va putea circula practic peste noul pod de pe Unirii. Însă până atunci mai urmează câteva etape importante.

Constructorul a explicat: „După montarea grinzilor vom trece la montarea dalelor prefabricate, ulterior se va trece la execuția plăcii de suprabetonare și vom monta armătura. Apoi vom betona placa de suprabetonare, vom face hidroizolația, iar la final, trei straturi de asfalt. După care vom putea circula peste pod”.

Circulația pe pod va fi permisă, în primă fază, chiar dacă lucrările de arhitectură vor continua. Concomitent, cu această etapă de lucrări, din prezent, se va face și lărgirea la patru benzi a bulevardului, de o parte și de alta a podului. Finalizarea completă a lucrărilor este programată pentru jumătatea lunii octombrie și sunt premise ca termenul să fie respectat.