Academica Recea, set la zero cu Recolta Dorolț

Academica Recea a disputat penultimul joc de pregătire. Miercuri seara, echipa antrenată de Emil Kemenes s-a impus cu 6-0 (4-0) pe terenul celor de la Recolta Dorolț, adversar care participă în Liga 4 din Satu Mare.

Maramureșenii au controlat partida și au marcat de șase ori. Mărieș a deschis scorul în minutul 23, iar Zoicaș a făcut 2-0 în minutul 27. Jeler a înscris pentru 3-0 în minutul 32, iar Orosz a stabilit scorul pauzei, 4-0, în minutul 42.

După pauză, Jeler a mai marcat o dată, în minutul 55, iar Ciocan a închis tabela în minutul 60, pentru 6-0.

Academica Recea a început partida cu: Breban – Oros, Bud, Leș, Orosz – Erdei, Ciocan, Coza, Zoicaș, Mărieș – Jeler. Pe parcurs au mai intrat: Recean, Câmpean, Dragoș, Avram, Marchiș, Robu, Cirțiu, Țânțaș și Mocanu.