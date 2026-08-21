Bărbat de 51 de ani, reținut după o agresiune sexuală asupra unei minore

Un bărbat de 51 de ani din Săliștea de Sus a fost reținut de polițiști, fiind cercetat într-un caz de agresiune sexuală asupra unei fete de 16 ani.

Polițiștii au fost sesizați marți, 18 august, prin 112. Din primele verificări a reieșit că fata ar fi fost abordată de un bărbat, care i-ar fi cerut ajutorul pentru a duce niște cumpărături până la locuința sa.

După ce au ajuns în imobil, bărbatul ar fi comis acte de natură sexuală asupra fetei, fără acordul acesteia. Minora a reușit să plece și le-a povestit celor din familie ce s-a întâmplat, iar aceștia au anunțat Poliția.

Bărbatul a fost identificat și reținut pentru 24 de ore. El a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Maramureș.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru agresiune sexuală asupra unui minor.

Femeie din Săpânța, amenințată și agresată de soț

O femeie de 59 de ani din Săpânța a cerut ajutorul polițiștilor după ce ar fi fost agresată și amenințată de soțul ei.

Femeia a cerut sprijinul poliției marți, 18 august. Din verificările făcute a reieșit că femeia ar fi fost lovită de soțul său, în vârstă de 57 de ani, în luna iulie. De asemenea, în 15 august, bărbatul ar fi amenințat-o cu acte de violență, provocându-i teamă.

Polițiștii au evaluat situația și au stabilit că există un risc imediat pentru femeie. În aceste condiții, a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.

Femeia nu a fost de acord cu folosirea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie și amenințare, iar cercetările continuă.