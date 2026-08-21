Concert de pian la Preluca Sunray

Azi, 21 august, de la ora 18:00, are loc o seară specială de pian alături de David Dumitrescu, un tânăr pianist și actor de doar 12 ani, elev al Colegiului Național de Muzică „George Enescu” din București. Evenimentul are loc la Preluca Sunray, de la ora 18.00, iar intrarea se face pe bază de donație.

„De data aceasta, schimbăm sala de spectacol cu dealurile, scena cu apusul și vă invităm să-l descoperiți pe David într-un cadru cu totul diferit. Caii Centrului de Echitație 4Foi vor fi aproape de noi, iar noi completăm seara cu plăcinte bune, limonadă rece, un pahar de vin, povești și timp petrecut împreună”, anunță organizatorii.

Doritorii sunt rugați să-și rezerve locul, pentru o mai bună organizare, completând formularul: forms.gle/ PAGnbvng3NKguphL6