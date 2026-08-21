Derby maramureșean încă din prima etapă

Joi, la Casa Fotbalului a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din cele opt serii ale Ligii 3, campionat care va debuta în 29 august. După cum se știe, Maramureșul este reprezentat la acest nivel de trei echipe, toate repartizate în Seria 8.

Debutul de campionat va fi unul cât se poate de încins, în runda inaugurală urmând să avem parte de primul derby maramureșean, între CSM Sighetu Marmației și CS Minaur Baia Mare. Academica Recea, echipă nou promovată, va evolua în prima etapă în deplasare, la SCM Zalău.

Programul echipelor maramureșene

Etapa 1: CSM Sighetu Marmației – CS Minaur Baia Mare; SCM Zalău – Academica Recea.

Etapa 2: CS Minaur Baia Mare – Academica Recea; CSM Sighetu Marmației – Crișul Sântandrei.

Etapa 3: Crișul Sântandrei – CS Minaur Baia Mare; Sănătatea Cluj – CSM Sighetu Marmației; Academica Recea – Unirea Dej.

Etapa 4: CS Minaur Baia Mare – Unirea Dej; Viitorul Cluj – Academica Recea; CSM Sighetu Marmației – Lotus Băile Felix.

Etapa 5: Sănătatea Cluj – CS Minaur Baia Mare; Bihorul Beiuș – CSM Sighetu Marmației; Academia Recea – Transilvania Oradea.

Etapa 6: CS Minaur Baia Mare – Viitorul Cluj; Unirea Tășnad – Academica Recea; CSM Sighetu Marmației – SCM Zalău.

Etapa 7: Lotus Băile Felix – CS Minaur Baia Mare; Academica Recea – CSM Sighetu Marmației.

Etapa 8: CS Minaur Baia Mare – Transilvania Oradea; CSM Sighetu Marmației – Unirea Dej; Crișul Sântandrei – Academica Recea.

Etapa 9: Bihorul Beiuș – CS Minaur Baia Mare; Academica Recea – Sănătatea Cluj; Viitorul Cluj – CSM Sighetu Marmației.

Etapa 10: CS Minaur Baia Mare – Unirea Tășnad; CSM Sighetu Marmației – Transilvania Oradea; Lotus Băile Felix – Academica Recea.

Etapa 11: SCM Zalău – CS Minaur Baia Mare; Academica Recea – Bihorul Beiuș; Unirea Tășnad – CSM Sighetu Marmației.