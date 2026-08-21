Evadatul din Penitenciarul Baia Mare a fost prins

Evadatul Moldovan Dorel Corin a fost găsit și prins vineri, 21 august, după mai multe ore de căutări. Bărbatul se ascundea pe un teren viran din apropierea municipiului Baia Mare.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au organizat două razii cu efective mărite, după ce au obținut noi informații în cursul nopții despre locul în care s-ar fi ascuns bărbatul.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș, precum și echipe canine ale polițiștilor din Maramureș și Satu Mare.

Căutările au început după evadarea bărbatului și au implicat, pe lângă polițiști și jandarmi, și angajați ai Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș și ai Penitenciarului Baia Mare. În urma acțiunilor desfășurate în teren, Moldovan Dorel Corin a fost depistat și a ajuns din nou în custodia autorităților.