Extinderea și modernizarea canalizării în Coștiui

Săptămâna trecută au demarat lucrările pentru extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, în localitatea Coștiui, aparținătoare comunei Rona de Sus. Proiectul este realizat în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Lucrările au început dinspre strada Bisericii Greco-Catolice, urmând să avanseze în direcția fostei clădiri a Dispensarului Uman. Pe întreaga durată a desfășurării lucrărilor este posibil ca circulația și accesul în anumite zone să fie temporar îngreunate.

„Rugăm locuitorii să respecte semnalizarea și indicațiile echipelor care execută lucrările. Mulțumim pentru înțelegere și colaborare”, a spus primarul Alexa Semeniuc.