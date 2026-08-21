În Tăuții-Măgherăuș, începe repartizarea celor 48 de locuințe sociale pentru tineri

Primăria Orașului Tăuții-Măgherăuș anunță că a deschis sesiunea de primire a dosarelor pentru atribuirea locuințelor sociale noi din localitatea Nistru. Ansamblul de locuințe tocmai a fost finalizat, fiind realizat prin fonduri nerambursabile PNRR.

Regulamentul privind metodologia de atribuire a locuințelor sociale pentru tinerii aflați în dificultate se poate descărca de pe site-ul primăriei sau se poate consulta la avizierul instituției, încă din data de 17.08.2026. Criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ pentru repartizare sunt: tinerii să provină dintr-o comunitate vulnerabilă/grup vulnerabil, expuși riscului de excluziune socială și marginalizare; să aibă vârste cuprinse între 18 și 35 de ani; tinerii să aibă domiciliul pe raza UAT Tăuții-Măgherăuș; să aibă un venit pe membru de familie sub salariul mediu lunar pe economie; să nu dețină o locuință/să nu fi deținut o locuință; să trăiască în prezent în condiții de locuire precare/supraaglomerate. Dosarele trebuie să conțină toate documentele prevăzute de lege. Formularul cererii de repartizare și declarația pe propria răspundere se pot descărca de pe site-ul primăriei, www.tautiimagheraus.ro, sau se pot obține de la Biroul Relații cu Publicul.

Cei interesați pot depune dosarele până în 28.08.2026, ora 12:00.