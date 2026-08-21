Încă un transfer bifat

CS Minaur nu se oprește din a transfera și a reușit să obțină semnătura a încă unui jucător. Este vorba de fundașul central Costin Petruț Ghiocel, care a fost legitimat ultima oară, în sezonul 2025/2026, la Concordia Chiajna, și care vine sub comanda lui Paul Pîrvulescu liber de contract. Alte echipe trecute în CV de noul jucător al băimărenilor sunt FC Argeș, Oțelul Galați și Dacia Unirea Brăila.

Cele mai multe meciuri disputate pentru jucătorul în vârstă de 32 de ani (7 februarie 1994) sunt la nivelul eșalonului secund 121 de apariții și numai 6 în Superliga. De asemenea, în lunga sa carieră acesta a înscris un singur gol, în Liga 2.