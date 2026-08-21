Ne scriu cititorii: Era musai de tăiat păduricea de pe malul Săsarului?

Nedumerirea cititorilor noștri sună așa: deci tăiați o pădurice pe mai mult de un hectar, fie ea de mesteacăn, ca să faceți o pistă de biciclete vopsită în verde? Sau pentru o țeavă?

În realitate, da, s-a nivelat și a dispărut păduricea invazivă de mesteacăn din zona Aurul, e nivelat. O fi fost ea urâțică, dar ce să se prindă altceva în lut și steril decât mesteacăn și salcâm? Vedeți iazul ecologizat natural de la Bozânta, primul, e doar cu mesteacăn și salcâm… ici-colo câte un plop.