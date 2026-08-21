Primăria Băiuț a încheiat socotelile cu Ocolul silvic din localitate

Primăria Băiuț a încheiat relația cu Ocolul silvic Strâmbu Băiuț, s-a predat pădurea ocolului privat Salcâmul din Ciumești, județul Satu Mare. Care a mai avut relații anterior cu comuna și s-a terminat cu scandal și proces, a durat până în 2021.

Pe de altă parte, Ocolul Strâmbu, unul din ocoalele performante din Maramureș, a intrat în ultimul an de amenajament silvic, urmează alt amenajament din 2027, ne spune Ioan Chira, șeful Ocolului. De asemenea, cu titlu de noutate, lucrările de reamenajare pentru viitorul plan decenal sunt făcute, la Strâmbu și la Groșii Țibleșului, în premieră, nu de ICAS Brașov, ci de o firmă privată, ce a câștigat licitația.