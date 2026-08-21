Weekend cu muzică la Curtuiușu Mare

Sfârșitul de săptămână vine cu muzică la Căruțele din Deal, în Curtuiușu Mare. Astfel, azi, 21 august, va avea loc concertul în onoarea lui Florian Pittiș, intitulat „Sunt un frate tânăr”. Sâmbătă, 22 august, este programat concertul „PACIFICA & Toni Șeicărescu”. În deschiderea ambelor seri vor urca pe scenă Mara Zah și Matei Tița. Evenimentele au loc de la ora 19.00. Doritorii pot alege bilet pentru o singură seară sau pot profita de abonamentul pentru ambele concerte, la un preț special, pe livetickets.ro.