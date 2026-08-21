Zăcămintele minerale utile de Maramureș nu au căutare. Nici șanse de exploatare

Munții noștri aur poartă, noi exploatăm… argila?!

Ministerul Economiei a actualizat lista zăcămintelor minerale utile exploatabile din România. Cele de interes cum ar veni, ce „s-ar putea exploata”, dacă vine cineva. Pară mălăiață în gură la Nătăfleață. Maramureșul apare, evident, deși dezamăgitor oarecum.

În domeniul Sării, apărem cu zăcăminte de sare gemă, în deschideri naturale, la Ocna Șugatag, Vad și Coștiui, fără vreo licență dată pentru exploatare. În materie de Gips, apărem cu Dumbrăvița și Costeni, cu deschideri naturale, dar fără vreo licență. Mai apărem cu muscovit, la Copalnic Mănăștur-Preluca, tot fără licență. Apoi cu zeoliți, la Ocna Șugatag și Bârsana, tot fără vreo licență de exploatare dată. De asemenea, cu argile la Vălenii Șomcutei, la Iadăra-Stejera, peste deal cum ar veni, ori la Vad-Sighet. Abia la Crăciunești-Sighet, zăcământul apare dat Primăriei Bocicoiu Mare și unei firme sighetene, rara avis în lista noastră. La fel în Tăuții de Sus, cu firmă autohtonă, în exploatare a argilelor. Nici la Groșii Țibleșului sau Budești nu sunt licențe de exploatare. Ulmeni, Lăpuş, Dămăcușeni, aceeași situație. La fel Groape și Preluca Veche.

În cazul bentonitelor, avem ceva-ceva. Nu se exploatează cele din Groape și Răzoare, se exploatează la Valea Chioarului și Buciumi. În materie de nisipuri, în cercetare e zăcământ la Valea Borcutului și sistat e cel de la Curtuiuș. Fără licențe de exploatare deși…am văzut mișcare sunt nisipuri la Crăciunești-Tisa, Sarasău-Tisa, Bârsana-Oncești-Iza. La Berchezoaia, cică în cercetare. Ardusat, Tămaia, Ulmeni cică fără licențe sau exploatare deși știm, avem balastiere. Ceva îi scapă ministerului…ca să fim doar ironici…

În materie de calcare, avem rezervă la Mașca-Răzoare, fără exploatare. La fel în Boiu Mare. Avem pegmatite la Copalnic, în prezent închisă exploatarea, conform ministerului de resort. Avem în schimb andezite în exploatare, o mulțime de perimetre, de la Gorun-Cicârlău, Blidari, Măgura Ciorii, dar avem și fără licențe ori exploatare, la Cavnic-Rotunda, Șurdești, Limpedea ori Cicârlău-Cioncaș. Interesant, am văzut activitate. Asemenea, la Remeți. Se exploatează cică la Valea Tisei-Cavnic. La Tufuri vulcanice, nu e licență la Valea Morii-Sighet, nici la Coștiui, nici la Bârsana. Marmură se exploatează la Buteasa, nu se exploatează la Cioaca-Răzoare. Alte roci utile prezente și exploatate sunt la Borșa-calcare în Șesuri. Dolomite la Pietriș sau Valea Pârjolitului. Andezite la Dealu Șes, Ilba, Chelemen, Ilba Cicârlăuț, Izvorul Negru, Jidovia, Runcu, Călămar etc. Bazaltul are permis activ de exploatare la Socolău.

Avem serioase dubii că lista de față ar fi actualizată, la zi, ba chiar realistă. Dar e pe site-ul ministerului de resort, poate fi consultată, e publică. Săracă țară bogată…