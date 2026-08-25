În perioada 18-20 septembrie, se va desfășura o nouă campanie de sterilizare gratuită pentru câini și pisici în Sighetul Marmației, anunță Arca Animă­luțelor Sighet. Programările se fac la tel. 0769-606.953.

”Sterilizarea se va face condiționat: vrei să sterilizezi o pisică aduci și o cățea (poţi chiar să salvezi o cățea și să o aduci la campanie), iar cazurile sociale au prioritate. Este o campanie de sterilizare gratuită privată făcută cu oameni buni, oameni cu inima mare”, explică reprezentanții Arca Animăluțelor Sighet.