În perioada 18-20 septembrie, se va desfășura o nouă campanie de sterilizare gratuită pentru câini și pisici în Sighetul Marmației, anunță Arca Animăluțelor Sighet. Programările se fac la tel. 0769-606.953.
”Sterilizarea se va face condiționat: vrei să sterilizezi o pisică aduci și o cățea (poţi chiar să salvezi o cățea și să o aduci la campanie), iar cazurile sociale au prioritate. Este o campanie de sterilizare gratuită privată făcută cu oameni buni, oameni cu inima mare”, explică reprezentanții Arca Animăluțelor Sighet.
Campanie de sterilizare gratuită pentru câini și pisici în Sighetul Marmației
În perioada 18-20 septembrie, se va desfășura o nouă campanie de sterilizare gratuită pentru câini și pisici în Sighetul Marmației, anunță Arca Animăluțelor Sighet. Programările se fac la tel. 0769-606.953.