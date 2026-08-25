Cea de-a treia întâlnire a factorilor interesați în cadrul proiectului Green LUPO

Consiliul Județean Maramureș a organizat de curând cea de-a treia întâlnire a factorilor interesați din județul Maramureș, în cadrul proiectului „Green LUPO – Politici de utilizare ecologică a terenurilor prin managementul terenurilor pentru a proteja și reface natura și biodiversitatea”, finanțat prin programul Interreg Europe 2021-2027.

Evenimentul a oferit un cadru pentru prezentarea evoluției proiectului, schimbul de experiență și identificarea unor direcții de acțiune adaptate nevoilor județului, reunind reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor implicate în proiect, printre care: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș (ADIGIDM), Asociația Ecologic, Direcția Județeană de Mediu Maramureș, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, UAT Municipiul Baia Mare, UAT Municipiul Sighetu Marmației și UAT Oraș Seini.

Întâlnirea a fost deschisă de vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Vlad-Emanuel Duruș. „Proiectul Green LUPO ne oferă oportunitatea de a învăța din experiența partenerilor europeni și de a identifica soluții adaptate realităților din județul Maramureș. Protejarea biodiversității, regenerarea terenurilor și valorificarea responsabilă a resurselor reprezintă teme care ne privesc pe toți și care necesită o colaborare permanentă între instituții, specialiști și comunitățile locale”, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Vlad-Emanuel Duruș.

În cadrul întâlnirii a fost prezentată evoluția proiectului Green LUPO, precum și o sinteză a exemplelor de bună practică și a lecțiilor desprinse în urma celei de-a treia întâlniri transnaționale desfășurate în luna iunie, la Rouen, Franța.

Proiectul Green LUPO se derulează în perioada 1 mai 2025 – 30 aprilie 2028, având un buget total de 2.050.696 euro, din care bugetul aferent Consiliului Județean Maramureș este de 194.562,00 euro cu o finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională de 80%, în valoare de 155.649,60 euro, 18% cofinanțare națională, în valoare de 35.021,16 euro și 2% contribuția proprie a Consiliului Județean Maramureș, în valoare de 3.891,24 euro.