Concert MA RA MU la Preluca Sunray

Culture Street Records și Preluca Sunray organizează un nou concert susținut de trupa MA RA MU, intitulat „Pe fus de dor”. Evenimentul are loc pe 29 august, de la ora 20:00, la Preluca Sunray. Accesul la concert se face începând cu ora 18.00.

”Nu mai trebuie să așteptați până la Crăciun pentru o întâlnire cu MA RA MU. Vara aceasta, grupul revine cu un repertoriu nou și cu un concert în care cântece și povești se transmit din «capăt în capăt», ca pe un fir nevăzut care leagă oameni și vremuri. «Pe fus de dor» este prima ocazie de a asculta noile cântece live”, anunță organizatorii.

Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro, iar copiii până la 12 ani au acces gratuit.

MA RA MU este un grup de opt artiști, actori și muzicieni, al cărui proiect creează un spațiu în care tradiționalul și arhaicul își găsesc loc în contemporan. Artiștii provin din zone creative diverse și au dezvoltat de-a lungul anilor un stil propriu, în care elementele străvechi sunt țesute cu sensibilitate în estetica prezentului.