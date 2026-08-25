Expoziția CONSENSUS în Baia Mare

Iubitorii de frumos au ocazia de a vizita expoziția CONSENSUS, la Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor, până în data de 13 septembrie. Ea reunește lucrările a 50 de artiști ai filialelor UAP Baia Mare și Bistrița. Lucrările sunt prezentate la etajul Galeriei Hollósy, într-un spațiu care oferă proiectului o nouă perspectivă și continuă dialogul construit în cadrul itinerării europene.

”Publicul este invitat să descopere această amplă expoziție colectivă și să urmărească, prin intermediul unor practici și tehnici artistice diverse, felul în care identitățile individuale pot construi un spațiu comun al dialogului”, a declarat Laura Teodora Ghinea, președinte Filiala UAP Baia Mare.