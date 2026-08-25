Grădinița cea mai veche din Baia Mare, de 124 de ani, a devenit cea mai… nouă!

Cea mai veche grădiniță din municipiul Baia Mare a devenit cea mai modernă grădiniță a orașului! Aceasta s-a extins și modernizat în cadrul unui proiect complex. Și acum s-a făcut recepția lucrărilor.

”În pofida tuturor provocărilor, în ciuda neîncrederii unora că vom finaliza și acest proiect bine și la timp, odată cu începutul noului an școlar noua Grădiniță cu Program Normal Nr. 13 îi așteaptă pe copilași cu porțile deschise și nu doar. Îi așteaptă cu vechile săli de grupă modernizate, precum și cu una nouă, construită de la zero, cu o sală nouă de mese, cu o bucătărie utilată și dotată la cele mai înalte standarde, cu grupuri sanitare noi, inclusiv cu un loc de joacă nou amenajat, astfel încât să se bucure, să descopere și să crească într-un mediu modern, sigur și prietenos. Mă bucur pentru fiecare proiect pentru care găsim și obținem finanțare, pentru fiecare șantier pe care îl deschidem, dar cel mai mult mă bucur când văd lucrări finalizate cu succes, în termenele asumate. Vor fi patru grupe, mărindu-se capacitatea cu încă o grupă”, a explicat Doru Dăncuș, primarul municipiului. Fondurile nerambursabile au fost de 2 milioane de lei, restul sumei, până la 12 milioane, valoarea totală a proiectului, fiind alocată din buget local. Ca urmare a extinderii, suprafața construită a crescut de la 565 mp, la 634 mp, iar suprafața desfășurată, de la 758 m, la 997 mp.