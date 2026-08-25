Investiții în infrastructura rutieră și rețeaua de apă din Suciu de Jos

Una dintre prioritățile administrației locale pentru satul Suciu de Jos, în acest an, este continuarea lucrărilor de reparații și întreținere a străzilor și ulițelor, pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și a infrastructurii locale. Însă și altele.

”Un alt obiectiv important este și rețeaua de apă. În perioada următoare vom începe branșarea gospodăriilor la rețeaua de alimentare cu apă. În prezent, sunt în derulare lucrările necesare pentru creșterea debitului și îmbunătățirea calității apei. Branșarea gospodăriilor va contribui și la reducerea pierderilor și a risipei de apă, astfel încât resursa să poată fi folosită în condiții cât mai bune de către toți locuitorii. Tot în acest an, ne propunem punerea în funcțiune a stației de epurare de la Suciu de Jos, un obiectiv important pentru comunitate și pentru protejarea mediului. Așteptăm, de asemenea, și sperăm ca procedurile privind semnarea de către Consiliul Județean Maramureș a contractului pentru asfaltarea drumului județean Rogoz – Suciu de Sus – limita cu județul Bistrița-Năsăud să fie finalizate cât mai curând. Realizarea acestui proiect va contribui semnificativ la îmbunătățirea accesului și, implicit, a calității vieții locuitorilor din Suciu de Jos”, au explicat cei din administrația publică a comunei Suciu de Sus.