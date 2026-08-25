Legătura dintre Mocira și Coltău, modernizată și sistematizată

Deoarece traficul a devenit intens între Mocira și Cătălina-Coltău, din cauza blocării acestuia pe ruta ce face legătura pe dincolo, spre Baia Mare, autoritățile din Recea au luat anumite măsuri.

Asta pentru a proteja sătenii comunei, dar și a sistematiza puțin circulația pe acest tronson tot mai aglomerat: ”Traficul prin Mocira, spre Cătălina și Coltău este din ce în ce mai intens. Pentru a proteja cetățenii din Mocira, s-a asfaltat intrarea pe strada Fogodăului, s-au amplasat indicatoare de circulație si s-au amplasat limitatoare de viteză pe carosabil. Toți cei care tranzitează localitatea Mocira trebuie să respecte indicatoarele și viteza de 30km/oră pe porțiunea de drum respectivă”, a spus Alexandru Ardelean, primarul din Recea.