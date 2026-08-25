Ministerul Agriculturii a reașezat eligibilitățile pe zone, la subvențiile europene

Au avut loc modificări, scrie Ministerul Agriculturii, la eligibilitatea terenurilor din Maramureș în accesarea de subvenții pentru terenuri agricole. Așa cum arată harta, distribuția zonelor eligibile pentru DR-OI, DR-02, DR-04, 05 9i DR-9, 10, 11 ANC în Maramureș așează aproape tot sudul de județ, dincoace de Gutâi, pe pachetul P6.1, adică Pachetul 6 — pajiști permanente varianta 6.1 — aplicabilă la nivel naţional, suprafețe fără angajament de agromediu şi climă – 129 €/ha/an.

De la Tăuții-Măghe­­răuș, cu sudul Băii Mari și o parte din Chioar, se extinde oferta pe variantele P1, P6.1 și P6.2. Adică P1 – DR-OI – Agromediu și climă pe pajiști permanente Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) • varianta 1.1 — pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV)- 142 €/ha/an; • varianta 1.2 – lucrări manuale pajiști cu înaltă valoare naturală-242 €/ha/an; • varianta 1.3 – lucrări cu utilaje ușoare pajiști cu înaltă valoare naturală-163 €/ha/an. P6.1 însemnând varianta 6.1 — aplicabilă la nivel național suprafețe fără angajament de agro-mediu şi climă – 143 €/ha/an; Și P6.2 adică varianta 6.2 — aplicabilă în zonele eligibile și numai împreună cu un angajament de agromediu și climă – 39 €/ha/an. Cu o observație de suprapunere, în sens că, potrivit hărții și legendei, ni se potrivesc și Pachetul 6 – pajiști permanente: • varianta 6.1 – aplicabilă la nivel național suprafeţe fără angajament de agromediu şi climă – 129 €/ha/an; • varianta 6.2 – aplicabilă în zonele eligibile şi numai împreună cu un angajament de agromediu şi climă – 73 €/ha/an.

Cu mici excepții, în Țibleș-Gutâi, deasupra Sighetului și spre Câmpul Tătaru, apare o porțiune cu triunghi galben, ce intră în P3.1, P6.1 și P6.2. Acel P3.1 însemnând Pachetul 3.1 — pajiști importante pentru Crex crex • varianta 3.1.1 — lucrări manuale pajiști pentru Crex crex-310 €/ha/an; • varianta 3.1.2 — lucrări cu utilaje ușoare importante pentru Crex crex-231 €/ha/an.