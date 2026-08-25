Orașul Borșa are autogară funcțională. Astăzi pleacă prima cursă

Borșenii au, de acum încolo, autogară în oraș. Asta după ani și ani de încercări ale primăriei, de a prelua clădirea aflată în paragină și a o transforma în ceea ce a devenit acum. Și cursa inaugurală are loc astăzi. Este una specială.

”După 43 de ani în care terenul și clădirea au stat în paragină, după 12 ani de negocieri cu Ministerul Sănătății pentru transferul proprietății și după doar 3 luni de șantier, Autogara Borșa este, în sfârșit, finalizată! Și nu putea exista un început mai frumos. Marți, 25 august 2026, din Autogara Borșa va pleca prima cursă, o cursă specială: Borșa – Cracovia (Polonia), cu elevii de media 10 din oraș, care vor merge într-o excursie de 4 zile, ca răsplată pentru rezultatele lor foarte bune la învățătură. Din 1 septembrie, autogara va fi deschisă pentru toate tipurile de transport de persoane care pleacă din Borșa, sosesc în Borșa sau tranzitează orașul nostru. De la o clădire lăsată în uitare, la o autogară de 10. Și ce început mai frumos puteam avea decât cu elevii noștri de 10?”, a spus Ion Sorin Timiș, edilul orașului.