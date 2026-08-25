Urs zărit de cetățeni pe strada Barajului

Incidentul s-a petrecut ieri-dimineață, în jurul orei 8.00. Au fost anunțate autoritățile administrației publice locale, iar un echipaj de jandarmi a plecat la fața locului.

Inspec­toratul pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești” al Județului Maramureș a transmis un mesaj ”RO ALERT” în scopul avertizării populației despre prezența ursului în zonă.

”Personalul specializat trimis la fața locului a discutat cu cetățenii și a vizualizat filmările. Echipele de intervenție au efectuat verificări sistematice în arealul indicat, în vederea identificării și localizării animalului sălbatic semnalat în zonă. În urma activităților desfășurate, nu a fost posibilă vizualizarea directă sau confirmarea prezenței animalului în perimetrul verificat. Având în vedere particularitățile comportamentale și de deplasare, precum și condițiile existente în teren, este foarte probabil ca ursul să se fi deplasat în direcția zonei împădurite, unde prezența acestuia nu a mai putut fi confirmată vizual”, au declarat reprezentanții CJSU Maramureș.