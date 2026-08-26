Autorităţi maramureşene, prezente la Clacă de coasă

Subprefectul județului Ma­ramureș, doamna Margareta Petruț, a participat la cea de-a V-a ediție a manifestării „Clacă de Coasă”, eveniment dedicat valorificării și promovării patrimoniului cultural imaterial al Maramureșului. Prin caracterul său autentic și prin respectul acordat tradițiilor strămoșești, manifestarea a readus în atenția participanților și a turiștilor două dintre expresiile definitorii ale vieții tradiționale din spațiul rural maramureșean: cositul manual și gastronomia tradițională. Invitată specială a fost Maria Vlad, director al Departamentului de Cultură din cadrul Primăriei Slatina, Ucraina. Claca de coasă s-a desfăşurat la Muzeul Maramureşului din Sighetu Marmaţiei.