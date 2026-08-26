Boney M concertează la Izvoare Resort

În 12 septembrie, două dintre cele mai iubite nume ale muzicii disco, Boney M. și Ottawan, vor cânta în cadrul Nostalgia Izvoare Fest, Baia Mare.

„Pregătește-te pentru o seară în care hiturile anilor ’80 răsună din nou, iar atmosfera de altădată se mută în mijlocul naturii, la poalele munților. Muzică live, dans sub cerul liber și o experiență care aduce împreună generații”, promit organizatorii de la Izvoare Resort. Rezervări la telefon: 0746 074 647.