Iarna, Borșa înseamnă zăpadă și sporturi de iarnă. Primăvara, natura renaște și traseele turistice prind viață. Vara, muntele îi așteaptă pe iubitorii de drumeții și aventură, iar toamna transformă peisajele într-un spectacol de culori.
Una dintre viitoarele atracții ale zonei prinde contur: „La cota 1700, lucrările la viitorul obiectiv «Terase belvedere, refugiu montan și refugiu Salvamont» continuă. Finanțat prin fonduri europene, proiectul va transforma creasta într-un nou punct de atracție turistică, de unde priveliștea se deschide spectaculos asupra întregului ținut. În zilele senine, de aici se va putea admira panorama de la Pasul Prislop până la Moisei și de la vârful Toroioaga până spre creasta Munților Rodnei. Privirea va ajunge până la Vișeu de Sus și Sighet, într-un peisaj care își schimbă mereu culorile și farmecul. Borșa este o destinație pentru toate anotimpurile, iar noul punct de belvedere va fi încă un loc de unde frumusețea Maramureșului poate fi admirată în orice perioadă a anului”, a spus Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borșa.
Borșa – destinație pentru toate anotimpurile, tot mai aproape de realitate
Iarna, Borșa înseamnă zăpadă și sporturi de iarnă. Primăvara, natura renaște și traseele turistice prind viață. Vara, muntele îi așteaptă pe iubitorii de drumeții și aventură, iar toamna transformă peisajele într-un spectacol de culori.