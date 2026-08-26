În Baia Mare au început înscrierile pentru „Nunta de Aur” 2026

Primăria Municipiului Baia Mare îi invită pe băimărenii care s-au căsătorit în anul 1976 să se înscrie la „Nunta de Aur”, evenimentul prin care comunitatea noastră sărbătorește cuplurile ajunse la 50 de ani de căsnicie.

Ceremonia va avea loc în luna octombrie. Înscrierile se fac la Centrul de zi CASPEV, situat pe strada Săsarului nr. 3. Cuplurile trebuie să prezinte actele de identitate ale ambilor soți și certificatul de căsătorie, atât în original, cât și în copie. Termenul-limită pentru înscrieri este sfârșitul lunii septembrie 2026.