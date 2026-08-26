În Sighetu Marmației, Ministrul Dezvoltării a inaugurat noua Creșă „Sfânta Ana”

Municipiul Sighetu Marmației are, de acum, o nouă investiție dedicată copiilor și familiilor tinere: creșa „Sfânta Ana”. Este o investiție realizată în cadrul Programului guvernamental de construire de creșe.

Unitatea inaugurată la Sighetu Marmației este creșa cu numărul 110 construită în cadrul programului, marcând o etapă importantă a unuia dintre cele mai ample programe de dezvoltare a infrastructurii antepreșcolare din România. La eveniment a fost prezent Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, alături de senatorul Sorin Vlașin, deputați, reprezentanți ai administrației județene și locale, primari și numeroși invitați. Noua creșă aduce condiții mai bune pentru cei mici și sprijin pentru părinți.

Vizita ministrului Cseke Attila la Sighetu Marmației s-a încheiat la baza sportivă din zona Făget, unde oaspeții au fost întâmpinați de copii și tineri sportivi. Peste 25 milioane de lei au fost investiți în sport și educație prin aceste proiecte realizate.