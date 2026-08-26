Mircea Paușeniuc lansează cartea „Printre amintiri și vise”

La Casa de Cultură din Fărcașa, va avea loc lansarea cărții «Printre amintiri și vise», un eveniment cultural dedicat întâlnirii cu lumea cărții și cu autorul acesteia, Mircea Paușeniuc, activitate ce va fi moderată de dr. Teodor Ardelean. Evenimentul este organizat joi, 27 august, de la ora 13. „Printre amintiri și vise” este a doua carte semnată de Mircea Paușeniuc după „Ioan Băban – 50 de ani dedicați sportului și catedrei”, volum realizat în tandem cu Grigore Ciascai și lansat în toamna anului 2022.