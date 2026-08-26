Podul peste râul Lăpuș de la Rogoz trebuie reconstruit de urgenţă

Anul trecut, comisiile tehnice ale Consiliului Județean Maramureș au verificat starea podurilor pe care le au în administrare. S-a constatat că sunt mai multe poduri care au nevoie de reparații și consolidări, iar unele dintre ele nu mai corespund cerințelor de siguranță și trebuie reconstruite.

Podul de la Rogoz este unul dintre cazurile urgente. Acesta nu face parte dintr-un proiect mai amplu de reabilitare a drumurilor județene și, din acest motiv, investiția trebuie finanțată separat. Numai construcția podului înseamnă aproximativ 5,5 milioane de lei. „Împreună cu Instituția Prefectului am făcut anul trecut demersuri pentru a obține sprijin financiar de la nivel național, prin Departamentul pentru Situații de Urgență. Consiliul Județean a alocat deja 3,5 milioane de lei din bugetul propriu, iar pentru diferența necesară așteptăm sprijin din bugetul național. În perioada în care Guvernul funcționează în regim interimar nu poate fi asumată această alocare, însă nu putem lăsa oamenii să aștepte până când toate blocajele administrative vor fi depășite”, a explicat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea. Într-o primă etapă se va realiza un pod provizoriu, astfel încât circulația să poată fi menținută în condiții de siguranță, după care se va trece reconstrucția podului de la Rogoz. „De altfel, avem deja lucrări importante în desfășurare: trei poduri mari pe Valea Izei, dintre care două sunt consolidate aproape de la zero, iar cel de la Bârsana, podul de la Cătălina, precum și alte două poduri între Sălsig și Ulmeni sunt reconstruite complet. Sunt investiții necesare, dar care presupun resurse financiare importante”, a adăugat Gabriel Zetea.