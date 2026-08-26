Zeci de mașini abandonate, ridicate de Poliția Locală Baia Mare

Poliția Locală Baia Mare continuă acțiunile de identificare, verificare și ridicare a autovehiculelor abandonate sau fără stăpân, în conformitate cu Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Astfel, de la începutul anului 2026 și până în prezent 140 de autovehicule – au fost luate în evidență; 22 – au fost ridicate și depozitate în vederea valorificării, conform prevederilor legale; 4 – au fost revendicate de proprietari; 11 autovehicule – au fost valorificate prin predarea către o societate autorizată de reciclare.

”Dincolo de aspectul neplăcut, un autovehicul abandonat ocupă inutil spațiul public și, de multe ori, un loc de parcare de care comunitatea are nevoie. Polițiștii locali verifică permanent astfel de situații, parcurg procedurile prevăzute de lege și urmăresc fiecare caz până la soluționare. Mulțumim cetățenilor care ne semnalează autovehiculele abandonate. Sesizările primite completează activitatea din teren și ne ajută să identificăm mai repede situațiile care necesită intervenție”, au transmis oficialii instituției.