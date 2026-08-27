Ansamblu auto indisponibilizat și peste 17 mc de material lemnos, confiscați de polițiști

În cursul zilei de miercuri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au desfășurat verificări ca urmare a unei sesizări primite prin apel 112, privind un posibil transport ilegal de material lemnos. Sesizarea viza un ansamblu de vehicule care ar fi transportat material lemnos, fără aviz de însoțire valabil.

”Astfel, în jurul orei 17.00, polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire a mijlocului de transport pe raza localității Rona de Sus. La volanul ansamblului auto, format din cap tractor și remorcă, polițiștii au identificat un bărbat de 33 de ani, din Petrova. Verificările în aplicația SUMAL 2.0 au relevat faptul că pentru transportul respectiv a fost emis un aviz de însoțire la data de 26 august a.c. în jurul orei 13.00, însă acesta ar fi fost încărcat în aplicație după efectuarea de către polițiști a semnalului regulamentar de oprire. Din cercetări a reieșit că, pe segmentul dintre locul de încărcare și locul în care a fost depistat ansamblul auto, transportul materialului lemnos ar fi fost efectuat fără documente legale de însoțire”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de transport al materialelor lemnoase fără aviz de însoțire sau fără proveniență legală, faptă prevăzută de Codul Silvic. În urma inventarierii, s-a stabilit că ansamblul auto transporta cantitatea de 17,10 mc de material lemnos, specia fag. În continuarea cercetărilor, mijlocul de transport în cauză a fost indisponibilizat, iar întreaga cantitate de material lemnos a fost confiscată și predată în custodia Ocolului Silvic Sighetu Marmației.