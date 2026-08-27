Autorităţile de mediu sunt din nou în alertă din cauza prafului de pe Iazul Bozânta

În weekendul trecut vântul a suflat cu putere și a antrenat particule de steril de pe Iazul de la Bozânta. Norul de praf s-a deplasat spre localitățile Recea și Lăpușel. Cetă­țenii din zonă au sesizat din nou problema. Unii au și filmat fenomenul, așteptând explicații din partea autorităților.

Am primit și noi la redacție o sesizare din partea unui cetă­țean, care a surprins foarte bine fenomenul: ”Am realizat o filmare cu drona în care se vede foarte clar cum vântul ridică o cantitate mare de praf de pe suprafața iazului și o transportă către localitățile din jur. Din imagini, norul de praf pare să se îndrepte în special către Lăpușel și Mocira. Consider că imaginile surprind foarte bine amploarea fenomenului și apropierea acestuia de zonele locuite. Deși problema este cunoscută de mult timp, asemenea imagini arată că ea este în continuare actuală și că oamenii din localitățile învecinate continuă să fie expuși prafului provenit de pe iazul de steril. Nu putem spune, fără analize de laborator, ce substanțe conține praful ridicat și transportat de vânt. Tocmai de aceea consider că ar fi necesare măsurători și analize oficiale, precum și o informare publică transparentă privind eventualele riscuri pentru sănătatea populației și pentru mediu. Sper ca prin mediatizarea acestor imagini subiectul să revină în atenția publică și să determine autoritățile să ia măsuri concrete, nu doar să ofere explicații”, a precizat Mihai Radu.

Calitatea aerului în zonă, măsurată zilnic

Am stat de vorbă cu autoritățile de Mediu. Acestea cunoșteau situația descrisă și au spus că monitorizează constant zona. ”Noi avem autolaboratorul montat din data de 15 august acolo, în Bozânta. Direcția vântului a fost înspre Recea, Lăpușel. S-a sesizat în cazul menționat de dumneavoastră o creștere a concentrației orare, dar fără a depăși concentrația medie zilnică de particule în suspensie. A fost asta într-un interval de două – trei ore. Deci nu s-a înregistrat acum depășirea aceea cum a fost în luna aprilie, spre exemplu, când s-au înregistrat peste 300 mg/mc, deci o depășire record, față de pragul de 50 mg/mc. Noi continuăm însă monitorizarea calității aerului în zonă. Din ce știm noi, s-au găsit ceva fonduri pentru o eventuală remediere a problemei, însă ele trebuie accesate prin proiecte concrete, realizate de UAT-ul pe teritoriul căruia se află iazul, și Reminul, deci fiecare pe felia lui de responsabilitate. Însă suprafața de ecologizat este extrem de mare, circa 70 hectare, iar problema e veche și greu de rezolvat. Se cunoaște foarte bine și la București, mai ales că doamna ministru Buzoianu a fost și ea aici și știe în detaliu problema”, ne-a declarat Emilia Talpoș, directorul APM Maramureș. Tot ce pot face autoritățile locale în prezent este să monitorizeze situația și să spere că vor veni ploile, astfel că sterilul de pe iaz nu se va mai ridica la fiecare rafală de vânt mai puternic. Cetățenii, la fel…