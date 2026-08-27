CAS Maramureș a publicat „Drepturile și obligațiile asiguratului”

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș publică „Drepturile și obligațiile asiguratului”, ediția 2026, cea mai completă versiune realizată până acum de instituție. Documentul are 41 de pagini, iar bibliografia cuprinde 21 de acte normative consultate în forma consolidată aplicabilă la data actualizării.

„Drepturile în sănătate nu trebuie ghicite, iar accesul la servicii nu poate depinde de capacitatea unui om de a descifra proceduri. Când informația este clară, asiguratul știe ce i se cuvine, ce are de făcut și unde să ceară sprijin. Claritatea este primul pas către un acces real la îngrijire”, a declarat Adrian Mădăras, director general CAS Maramureș.

Ghidul urmează perspectiva pacientului și pornește de la situații întâlnite în accesarea serviciilor medicale: consultații, bilete de trimitere, alegerea furnizorului, programarea investigațiilor, medicamente, dispozitive medicale, refuzul unui serviciu sau solicitarea unei plăți neexplicate.

Ghidul poate fi descărcat de la linkul: https:// casmm.ro/…/ Drepturile-si-obligatiile…

Oficialii instituției explică faptul că, pentru ca un serviciu să fie decontat, trebuie îndeplinite următoarele condiții: serviciul să fie inclus în pachetul aplicabil; să existe indicație medicală; furnizorul să aibă contract pentru serviciul solicitat; să fie urmat traseul prevăzut; documentele să fie valabile.

Faptul că un furnizor are contract cu o casă de asigurări nu înseamnă că toate serviciile sale sunt decontate. Verificarea privește serviciul concret solicitat.

CAS Maramureș a alcătuit și o listă cu cele zece reguli pe care orice asigurat trebuie să le cunoască. Dintre acestea, amintim că asistența medicală de urgență se acordă indiferent de dovada asigurării, fără card și fără bilet; persoana neasigurată se poate înscrie la un medic de familie fără card; asiguratul are dreptul la o a doua consultație decontată pentru o a doua opinie; copiile documentelor medicale se eliberează în cel mult 48 de ore de la cererea scrisă; cardul nu se lasă la furnizor, iar codul PIN nu se comunică nimănui.

„Materialul explică cele opt obligații ale asiguratului, limitele acestora și consecințele practice ale nerespectării lor. Pacientul nu trebuie să accepte o intervenție fără informații suficiente, să facă plăți informale, să lase cardul la furnizor sau să comunice codul PIN. O condiție procedurală neîndeplinită poate împiedica decontarea unui serviciu planificat, dar nu justifică refuzul îngrijirilor necesare într-o urgență medico-chirurgicală”, precizează reprezentanții CAS Maramureș.

„Drepturile și obligațiile asiguratului” este un document cu caracter informativ și nu înlocuiește actele normative. Pentru situația concretă, verificați condițiile aplicabile împreună cu medicul de familie, furnizorul de servicii medicale sau CAS Maramureș.