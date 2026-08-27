Drumuri și drumuri în Vima Mică,, pro și contra

Autoritatea locală s-a văzut nevoită să rezilieze contractul cu firma ce a făcut drumuri locale, pe finanțare AFIR.

Edilul Liviu Balint ne spune, ca un exemplu, că turnau asfalt pe 3 decembrie, pe ploaie… printre altele. La cealaltă extremă, sunt în curs modernizări de drumuri agricole, 12 kilometri de pietruiri, în finalizare, mai sunt de făcut accesele spre curți. Tot cu bani AFIR.