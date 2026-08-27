Autoritatea locală s-a văzut nevoită să rezilieze contractul cu firma ce a făcut drumuri locale, pe finanțare AFIR.
Edilul Liviu Balint ne spune, ca un exemplu, că turnau asfalt pe 3 decembrie, pe ploaie… printre altele. La cealaltă extremă, sunt în curs modernizări de drumuri agricole, 12 kilometri de pietruiri, în finalizare, mai sunt de făcut accesele spre curți. Tot cu bani AFIR.
Drumuri și drumuri în Vima Mică,, pro și contra
Autoritatea locală s-a văzut nevoită să rezilieze contractul cu firma ce a făcut drumuri locale, pe finanțare AFIR.