Drumuri și drumuri în Vima Mică,, pro și contra

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Autoritatea locală s-a văzut nevoită să rezilieze contractul cu firma ce a făcut drumuri locale, pe finanțare AFIR.
Edilul Liviu Balint ne spune, ca un exemplu, că turnau asfalt pe 3 decembrie, pe ploaie… printre altele. La cealaltă extremă, sunt în curs modernizări de drumuri agricole, 12 kilometri de pietruiri, în finalizare, mai sunt de făcut accesele spre curți. Tot cu bani AFIR.

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