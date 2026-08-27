Groapa din tavan la Teatrul Municipal

Vineri, 28 august, de la ora 19, este programat spectacolul Groapa din tavan, de Matei Vișniec, regia Andrei Han. Scenografia spectacolului îi aparține lui Mihai Vălu, coregrafia este semnată de George Pop. Din distribuție fac parte actorii: Alex Macavei, Cătălin Mocan, Mircea Gligor, Marcel Ma­che Mîrza, Larisa Miskolczi și corpul de balet format din Mădălina Pop, Brianna Waltner, Alina Coteț, Lo­redana Maghear, George Pop. Spectacolul se joacă la Sala Mare, cu publicul pe scenă și durează 90 de minute. Prețul biletelor: 30 lei (întreg) şi 15 lei (redus). Spectacolul este recomandat spec­tatorilor cu vârsta mai mare de 14 ani.