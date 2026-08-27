Iar se întâmplă vrute/nevrute, pe sub perdele groase

Dacă vizita secretă a șefului CIA la Moscova, cu avion al Armatei, nu e îngrijorătoare, atunci ce e? Nu zicem că Trump n-ar fi știut, cât că îl cunoașteți, s-ar fi împăunat, că nu poate altfel. În plus, s-a dus om serios, nu ginerele cu prietenul de afaceri. Iar Ucrainei i s-a cerut să se abțină de la drone o zi două, cât e omul acolo. În paralel, Iranul negociază cu Omanul redeschiderea strâmtorii, fără SUA, au decis că n-au cu cine.

Rusia nu știe cum să mai disimuleze o mare încorporare, ultima, așa că face un fel de recensământ al bărbaților vii… Și uite așa, începem să vedem niște semne ciudate, în politica mondială. Semne de slăbiciune de la marile puteri. China nu, ea dă înainte cu plasticul. Israelul la fel, cu demolatul. Între timp, conturile oficialilor UE de la Bruxelles au fost atacate de hackeri în slujba unor state străine. Hackeri iranieni au oprit funcționarea unei centrale electrice în Marea Britanie. În Polonia, datele a 19 milioane de persoane au fost furate din sistemul medical. Sigur, ne putem panica și prostește…uite, Diana Șoșoacă acuză Bulgaria că vrea să cucerească Dobrogea, cică armata lor e la graniță de 4 zile, zice ea. Altă panică, de tip gourmand: rușii au lovit cu drone fabrica americană Montelez din Ucraina. Ce producea? Ciocolata Milka, biscuiții Oreo și prăjiturica Barni. Păi nu se face, dom’le! Vrei și tu lovituri la fabrica de votcă? În aceeași ordine de idei, a dezinformării, un studiu cu care defilau MAGAioții potrivit căruia vaccinurile anti-COVID au provocat mortalitate îngrijorătoare a fost retras, nu avea baze științifice și nici rigurozitatea unui studiu, era făcut pe genunchi, cu plan să dezinformeze doar. Nu vă mirați tare, în SUA sunt la acest moment 19 cazuri confirmate de lepră. Care dispăruse, aparent. În Congo, s-a ajuns la 4945 cazuri de Ebola, e scăpat de sub control, cea mai mare explozie a bolii din istoria țării. Dar să punem tehnologia la treabă, de aceea avem AI, nu? Păi au pus-o…un AI ce s-a specializat în ADN a inventat 16 viruși noi! În loc să-i repare pe cei existenți…

Dar haideți să băgăm și religia în ecuație. O hartă a Orientului Mijlociu arată ce procente de populație creștină au țările de acolo. Țineți-vă bine. Egiptul are 10% creștini. Arabia Saudită 4,4%. Oman 6,5%. Qatar 14%!. Kuwaitul 17%. Emiratele Arabe 4,4%. Libanul 31%! În schimb, Israelul are doar 2% procentaj de creștini. Turcia 0,5%. Sunt acolo, cu Irakul cel cu 0,8% sau Iranul cu 0,2%. Să nu uitați procentele, când aveți treabă pe acolo…cam așa vă va fi și respectul primit. În același timp, apropo de potențialul nuclear. În timp ce căutați bomba nucleară la Iran, vedeți că Agenția Internațională de energie atomică a descoperit tone de materiale nucleare în… Siria! Și mai vedeți că s-a găsit în Austria o companie ce furniza piese pentru rachete și avioane de luptă Rusiei, sub nasul vostru. Iar Statele Unite au de gând să exporte democrație până și-n Madagascar, unde s-a găsit un zăcământ de 606.000 tone de pământuri rare cu oxizi necesari industriilor de electronica și de apărare, la Ampasindava. La concurență cu China. Va fi mare nevoie de democrație acolo!