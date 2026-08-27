Material lemnos, transportat fără documente legale, depistat de polițiști

Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au oprit marți, 25 august, în jurul orei 16.00, pentru control, pe un drum adiacent DN 18, în localitatea Berbești, un tractor care transporta material lemnos.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că pentru materialul lemnos transportat nu existau documente legale de proveniență. Cu sprijinul reprezentantului silvic, materialul lemnos a fost inventariat, rezultând cantitatea totală de 5,6 metri cubi de material lemnos din speciile fag și plop.

Întreaga cantitate de material lemnos a fost indisponibilizată și depozitată într-un spațiu special destinat. Totodată, polițiștii au constatat că tractorul nu avea inspecția tehnică periodică efectuată și nici asigurare obligatorie de răspundere civilă auto valabilă. Conducătorul acestuia a fost sancționat contravențional pentru neregulile constatate.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de Legea nr. 331/2022 privind Codul silvic, în vederea stabilirii întregii situații de fapt. Combaterea delictelor silvice și protejarea fondului fores­tier reprezintă priorități permanente ale polițiștilor maramureșeni. Activitățile de verificare a legalității transportului de material lemnos vor continua, iar orice abaterea constatată va fi sanc­ționată cu fermitate, în conformitate cu prevederile legale.