Șofer începător prins gonind cu 164 km/h. Poliția i-a stricat ”distracția”

Miercuri noapte, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la timp și au scos din trafic un conducător auto care rula cu o viteză care putea transforma rapid o deplasare într-un real pericol. În jurul orei 03.20, un tânăr de 18 ani, care a intrat recent în rândul conducătorilor auto, a fost surprins la volanul unui autoturism, rulând cu viteza de 164 km/h în localitatea Cicârlău.

De asemenea, în jurul orei 16.30, polițiștii care acționau cu aparatura radar pe raza la localității Cernești au interceptat în trafic un bărbat de 43 de ani, în cazul căruia viteza înregistrată de aparatura radar a indicat 151 km/h. Ambii conducători auto au fost sancționați contravențional potrivit prevederilor O.U.G. 195/2002 privind regimul circulației pe drumurile publice. De asemenea, polițiștii au aplicat măsura reținerii permiselor de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.