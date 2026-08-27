Spitalul Județean de Urgență Baia Mare scoate peste 80 de posturi la concurs

Spitalul Județean de Urgență Baia Mare are nevoie de asistenți medicali. Unitatea medicală a scos peste 80 de posturi la concurs. Mai exact, sunt disponibile 5 posturi asistent medical principal, 16 posturi asistent medical generalist, 62 posturi asistent medical debutant. Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv în perioada 28.08.2026-10.09.2026, de luni-joi, între orele 12.00-15.00, iar vineri, între orele 10.00-12.30.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în parcurgerea a trei etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de concurs; proba scrisă: punctajul este de maximum 100 puncte; interviu: punctajul este de maximum 100 puncte. Sunt declarați admiși la fiecare probă candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru funcțiile de execuție.