A fost avizată schimbarea denumirii Spitalului Județean de Urgență Baia Mare

Ministerul Sănătății a avizat schimbarea denumirii Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare în Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. Avizul a fost emis în urma solicitării formulate de Consiliul Județean Maramureș, autoritatea în subordinea căreia funcționează unitatea medicală și a documentației înaintate de conducerea spitalului. În cadrul procedurii au fost analizate și documentele privind certificarea calității, precum și evaluările realizate de Direcția de Sănătate Publică Maramureș.