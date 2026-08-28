Cea mai modernă și bine dotată unitate de învățământ din Baia Mare

Un nou proiect finalizat de Primăria Baia Mare din fonduri europene: Liceul Tehnologic ”George Barițiu”. În urma lucrărilor, instituția de învățământ a devenit cea mai modernă și mai bine dotată unitate educațională din municipiu.

Lucrările de reabilitare și eficientizare energetică de la Liceul Tehnologic „George Barițiu” fac parte dintr-o investiție totală de aproximativ 18 milioane de lei, realizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Jumătate din această sumă – aproximativ 9 milioane de lei – a reprezentat cofinanțarea din bugetul local, adică investiția directă a comunității locale, din taxele și impozitele băimărenilor. Ce s-a realizat în cele 12 luni de lucrări? Eficiență energetică de ultimă generație: a fost instalat un sistem hibrid modern de încălzire și răcire dotat cu ventiloconvectoare, 4 pompe de căldură și 2 centrale pe gaz (care pot funcționa împreună sau separat, în funcție de vreme). Noul sistem asigură și răcirea spațiilor, oferind o temperatură optimă în sălile de curs. De asemenea, au fost montate 195 de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Estimările arată că noul sistem va permite o reducere de peste 50% a consumului de energie. În plus, s-au refăcut spațiile interioare și rețelele, inclusiv casetarea tavanelor pentru mascarea cablurilor. S-a investit şi în siguranţa copiilor. Astfel, accesul în liceu se va face pe bază de cartelă în liceu. Au fost montate şi 18 camere de supraveghere destinate protecției elevilor și cadrelor didactice.

”Mai bine de 30 de ani au trecut de când am absolvit cursurile acestei prestigioase instituții de învățământ a municipiului Baia Mare. Și nu îmi puteam imagina o mai mare bucurie decât să revin aici, în acest loc care a avut un rol important în formarea mea, să văd rezultatele muncii noastre și cum am transformat Liceul Tehnologic George Barițiu în cea mai modernă și mai bine dotată unitate de învățământ din orașul nostru.

După un an de șantier, din această toamnă, elevii vor păși într-o școală complet modernizată, cu spații reabilitate și dotări moderne, un loc în care să învețe, să se dezvolte și să își construiască viitorul în cele mai bune condiții”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.