Confruntare între CSM Sighetu Marmației și Minaur Baia Mare, în prima etapă

Reprezentantele Maramureșului în Liga 3 se confruntă chiar în prima etapă a sezonului 2026/2027. Astfel, CSM Sighetu Marmației întâlnește CS Minaur Baia Mare sâmbătă, 29 august, de la ora 18.00, pe propriul teren.

Cele două adversare din prima etapă s-au întâlnit deja oficial în această vară, tot pe Stadionul Solovan, dar în turul secund al Cupei României. Victoria a revenit atunci echipei antrenate de Paul Pîrvulescu. CSM Sighetu Marmației primește vizita echipei CS Minaur Baia Mare în prima etapă a sezonului 2026/2027 din Liga 3, Seria 8. Cele două grupări s-au confruntat oficial în acest nou an competițional, în turul II al Cupei României, în 5 august, pe Stadionul Solovan, victoria revenind băimărenilor, cu 3-1 (2-0). Au înscris atunci: Mureșan, Buziuc și Mercioiu pentru Baia Mare, respectiv Mărieș pentru gazde.