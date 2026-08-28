CS Minaur Baia Mare și-a întărit defensiva

Clubul Minaur Baia Mare a anunțat transferul fundașului Costin Ghiocel. ”Un jucător cu experiență importantă acumulată în fotbalul profesionist românesc, care se alătură echipei noastre pentru noul se­zon competițional. Costin Ghiocel evoluează în principal pe postul de fundaș central, dar poate fi utilizat și în partea stângă a defensivei, oferind astfel mai multe variante staffului tehnic”.

Costin Ghiocel (născut în 7 februarie 1994, la Galați) a evoluat, de-a lungul carierei, pentru echipe precum: Dunărea Galați, CF Brăila / Dacia Unirea Brăila, Oțelul Galați, FC Argeș, Concordia Chiajna. ”Experiența acumulată de-a lungul anilor, atât în Liga a II-a, cât și la nivelul SuperLigii României, reprezintă un atu important pentru echipa noastră. Costin Ghiocel a evoluat în campionate disputate la nivel profesionist și a trecut prin experiențe importante în lupta pentru promovare și în competițiile de top ale fotbalului românesc”, au mai punctat oficialii CS Minaur.