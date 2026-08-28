CS Minaur Baia Mare și-a întărit defensiva

Clubul Minaur Baia Mare a anunțat transferul fundașului Costin Ghiocel. ”Un jucător cu experiență importantă acumulată în fotbalul profesionist românesc, care se alătură echipei noastre pentru noul sezon competițional. Costin Ghiocel evoluează în principal pe postul de fundaș central, dar poate fi utilizat și în partea stângă a defensivei, oferind astfel mai multe variante staffului tehnic”.
Costin Ghiocel (născut în 7 februarie 1994, la Galați) a evoluat, de-a lungul carierei, pentru echipe precum: Dunărea Galați, CF Brăila / Dacia Unirea Brăila, Oțelul Galați, FC Argeș, Concordia Chiajna. ”Experiența acumulată de-a lungul anilor, atât în Liga a II-a, cât și la nivelul SuperLigii României, reprezintă un atu important pentru echipa noastră. Costin Ghiocel a evoluat în campionate disputate la nivel profesionist și a trecut prin experiențe importante în lupta pentru promovare și în competițiile de top ale fotbalului românesc”, au mai punctat oficialii CS Minaur.
Clubul Minaur Baia Mare a anunțat transferul fundașului Costin Ghiocel. ”Un jucător cu experiență importantă acumulată în fotbalul profesionist românesc, care se alătură echipei noastre pentru noul sezon competițional. Costin Ghiocel evoluează în principal pe postul de fundaș central, dar poate fi utilizat și în partea stângă a defensivei, oferind astfel mai multe variante staffului tehnic”.