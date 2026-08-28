Formarea profesională continuă, necesară pe piața muncii

Reprezentanți ai Prefecturii Maramureș au participat la un eveniment dedicat angajatorilor și angajaților, reprezentanților instituțiilor publice, precum și furnizorilor de formare profesională, având ca obiectiv principal dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale, creșterea nivelului de calificare și facilitarea adaptării acestora la dinamica și cerințele actuale ale pieței muncii.

În cadrul proiectului EFICIENT – Eficiență și plusvaloare prin dezvoltarea competențelor angajaților, a fost organizat Forumul „Promovarea învățării pe tot parcursul vieții”, un eveniment dedicat dezvoltării competențelor profesionale, creșterii nivelului de calificare și adaptării angajaților la cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii.

„Forumul a reunit angajatori și angajați din Regiunea Nord-Vest, membri ai grupului țintă, reprezentanți ai instituțiilor publice și furnizori de formare profesională, oferind un cadru valoros de dialog, schimb de bune practici și identificare a oportunităților de dezvoltare a competențelor profesionale. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului evidențiază interesul pentru formarea profesională continuă și pentru dezvoltarea competențelor angajaților prin programe de calificare, specializare și perfecționare adaptate nevoilor concrete ale pieței muncii”, au punctat oficialii instituției.

Evenimentul a fost prezidat de doamna Oana Mihaela Oșanu, director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș. A luat cuvântul de asemenea și Luminița Cupșenar, manager de proiect, care a evidențiat obiectivele și activitățile proiectului EFICIENT.