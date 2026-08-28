În Rozavlea s-a amenajat o variantă ocolitoare de circulaţie într-o zonă cu peisaje de vis

Administrația publică din Rozavlea a pus în valoare o zonă pitorească a comunei. Asta prin amenajarea drumului de acces în acea zonă, care este și un fel de centură de ocolire.

”Am reușit să amenajăm drumul de pe lângă râul Iza, care face legătura dintre Podul Sălții și Podul de la Râureni și, mai departe, chiar cu localitatea Șieu. Lungimea lui atinge 3,6 km. Nu e un drum dedicat prin excelență oportuniștilor care, din anumite motive, doresc să evite circulația pe DJ 186. Este un drum agricol, o variantă de circulație, un fel de centură de ocolire, dacă vreți, care asigură și accesul spre numeroasele parcele agricole din împrejurimi și care se ramifică, în sistem pieptene, spre alte zone agricole sau de agrement. Aceste ramificații sunt cunoscute sub denumirile de: Drumul Vișteag, Bandacău, Oșanca (Valea Mîrzii), Valea Liții, Cornu Dumbrazii, Valea Mlăcii (Poduri) și altele”, a declarat Vasile Mîrza, primarul din Rozavlea. Pentru asigurarea continuită­ții acestui traseu, muncitorii au fost nevoiți să secționeze o coastă stâncoasă, în zona numită ”Berdoaie”, procedând totodată la consolidarea și protejarea acesteia prin construirea unui zid de sprijin. Traseul este un drum rustic, cu peisaje încântătoare și faună bogată. În zonă s-a amenajat și un loc de popas, de unde se poate admira pitoreasca șerpuire a râului Iza printre stâncile existente în albia minoră, configurație care oferă și pescarilor perimetre propice pentru pescuit. S-au amenajat, de asemenea, rampe de acces spre râul Iza și pentru traversarea acestuia. Tot acest ansamblu – drum, peisaje, faună – oferă un bun prilej de relaxare și agrement.