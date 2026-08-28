În Ulmeni s-au finalizat cele cinci blocuri destinate specialiștilor

Un nou proiect finalizat: blocurile destinate specialiștilor din Orașul Ulmeni. Noile locuințe sunt foarte eficiente din punct de vedere energetic. Investiția a fost finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

”Am finalizat construirea celor 5 blocuri destinate specialiștilor din orașul Ulmeni, care însumează 30 de apartamente moderne și eficiente energetic, realizate prin programe de finanțare precum PNRR, în acord cu principiile nZEB. Locuințele sunt destinate specialiștilor din sănătate și educație, contribuind la atragerea și păstrarea oamenilor de care comunitatea noastră are nevoie. Administrația locală are responsabilitatea de a respecta criteriile proiectului, iar apartamentele trebuie ocupate doar de specialiștii pentru care investiția a fost aprobată”, au explicat la final de proiect autoritățile locale ale orașului. Locuințe similare, extrem de eficiente energetic, s-au construit și în orașul Tăuții-Măgherăuș, însă acestea au ca destinație tinerii aflați în dificultate din oraș.