Încep meciurile din Cupa României în fotbalul județean

12 jocuri sunt programate sâmbătă și duminică de Asociația Județeană de Fotbal Maramureș. Ele contează pentru primul tur de Cupa României, ediția 2026/2027.

Cupa României, turul 1

Sâmbătă, 29 august

ACS FC Lăpușul Târgu Lăpuș vs ACS Bradul Groșii Țibleșului (ora 14.00)

ACS Juniorul Coltău vs AS Stejarul Fersig (ora 17.00)

ACS Voința Târgu Lă­puș vs ACS Recolta Să­liștea de Sus (ora 17.00)

ACS Unirea Arieșul de Pădure vs AS PHP Iadăra (ora 17.30)

Duminică, 30 august, ora 17.00

CS Comuna Mireșu Mare vs ACS Măgura Coaș

CS Gloria 1999 Chechiș vs CS Măgura Codrului

ACS UAC Europe vs AFC Atletic Lăpuș

ACS Speranța Cernești vs ACS Remeți 2024

ACS Salina Ocna Șugatag vs CS Zorile Moisei

ACS Someșul Sălsig vs ACS Satu Nou de Jos

AS Viitorul Cupșeni vs CS Prosport Fărcașa

CS Rapid Satu Nou de Sus vs CSO Minerul Baia Sprie

Ediția precedentă de Cupa României a fost câștigată la nivel județean de Avântul Bârsana, care s-a impus în finală cu 2-1 (1-0) în fața celor de la Progresul Șomcuta Mare. Echipa din Maramureșul istoric s-a calificat astfel în grupele regionale, unde a disputat două partide: 3-8 la Minerul Rodna (Bistrița-Năsăud) și 0-6 cu Club Atletic Oradea (Bihor).